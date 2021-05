Elisabetta e Federico: Rosa Camuna

Menzione alla memoria di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, i due volontari dell'Enpa morti a febbraio in un incidente stradale. Esempio di grande generosità.

La passione, l'attenzione e la grande generosità a fianco dell'Ente nazionale protezione animali per il trasporto di animali da affidare in adozione. Quel loro ultimo grande, immenso gesto d'amore qualche mese fa, viaggiando dalla Puglia per portare alcuni cani da affidare a nuove famiglie e che li ha strappati per sempre all'amore ed all'affetto di familiari, parenti e amici. Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, i due volontari, appunto dell'Enpa, scomparsi a febbraio dopo un terribile incidente stradale, sono stati ricordati, l'altro giorno, in Regione con la menzione speciale in occasione della consegna del Premio 'Rosa Camuna 2021', tradizionale e annuale appuntamento regionale, che coincide con la Festa della Lombardia. "Il loro impegno ha fatto la differenza nella vita di molti randagi e animali abbandonati - si leggeva nelle motivazioni del riconoscimento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro