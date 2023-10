Norma porta la sua arte in Biennale

Una passione, quella per l’arte, che Norma Romeo coltiva fin dalla più tenera età. Arconatese di nascita, Norma si avvicina all’arte a 11 anni, grazie all’intuizione della sua professoressa che la sprona a partecipare ad un concorso che vincerà esponendo poi il suo disegno.

Una passione, quella per l’arte, che Norma Romeo coltiva fin dalla più tenera età. Arconatese di nascita, Norma si avvicina all’arte a 11 anni, grazie all’intuizione della sua professoressa che la sprona a partecipare ad un concorso che vincerà esponendo poi il suo disegno. E’ quello l’inizio di un luogo amore per l’arte, da prima vissuto solo come passione ma che nel 2019 è diventato lavoro, con l’apertura della sua Bottega Creativa, prima ad Arconate e poi Inveruno. “Dipingere per me è come respirare – ci racconta Norma – Ho fatto tanta gavetta per raggiungere il mio sogno e oggi, durante i corsi di pittura che organizzo nel mio negozio, vedere la meraviglia negli occhi dei bambini con il mano il loro lavoro è inspiegabile”. Dopo l’esposizione delle sue opere al ‘Menotti Art Festival’ di Spoleto, dal 24 al 28 novembre una sua opera sarà esposta alla Biennale di Milano. “Il quadro che sarà in Biennale è un lavoro estremamente personale e racconta una parte di me fatta di dolore e paura, una condizione che da verme si trasforma in farfalla”.

