Juventus: Allegri 'bis'

Massimiliano Allegri torna a guidara i bianconeri. Dopo le cinque stagioni precedenti, il tecnico livornese è pronto per questa nuova esperienza, sempre a Torino.

A volte ritornano. E così, alla fine, è successo. Dopo due stagioni dal suo addio, o meglio, visto come sono andate le cose, sarebbe più giusto dire 'arrivederci', ecco, infatti, che Massimiliano Allegri è pronto a sedersi di nuovo sulla panchina della Juventus. Dalle precedenti cinque stagioni in bianconero, subentrato ad Antonio Conte al volo nell’estate 2014 (durante le quali ha vinto cinque scudetti su cinque, quattro volte la coppa Italia, due Supercoppe, oltre ad essere arrivato per due volte in finale di Champions League), insomma, a quest'altra esperienza che si appresta a vivere, sempre a Torino, con gli obiettivi chiari e precisi di riprendersi quel tricolore, oggi in mano all'Inter, e, soprattutto, la tanto sognata coppa dalle grandi orecchie. E se da una parte, dunque, uno arriva, appunto il tecnico livornese, dall'altra c'è Andrea Pirlo che saluta dopo un solo anno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro