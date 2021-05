Croce Azzurra per vaccinarsi

L'impegno costante dei volontari della Croce Azzurra Ticinia onlus di Castano. In prima linea con il trasporto dei cittadini anche nei centri vaccinali.

Mai un attimo di sosta. Non se lo sono concesso neppure in piena emergenza e con il lockdown, non lo stanno facendo ora che la situazione, un po' alla volta, sembra migliorare. Anzi. Sempre presenti, insomma; sempre in prima linea per dare sostegno e aiuto alla cittadinanza. E così, dopo l'importante e fondamentale attività, appunto, nei mesi più complessi della pandemia, ecco che i volontari della Croce Azzurra Ticinia onlus di Castano in queste settimane sono in campo anche con il trasporto delle persone nei vari centri vaccinali. "Dalla fine di febbraio ad oggi - spiegano - abbiamo effettuato 124 servizi, proprio dedicati alle vaccinazioni anti-Covid. L'attenzione che portiamo avanti è massima, per cercare di rispondere alle varie richieste ed esigeneze della popolazione e di quei cittadini che hanno difficoltà". Un lavoro di squadra, dunque, dove le parole d'ordine sono collaborazione e condivisione. "In questo senso, un ringraziamento particolare va a tutti i volontari per la loro disponibilità durante ogni giornata, weekend e festività compresi".

