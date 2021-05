Trasferimento Servizi Persona e Giudice di Pace

Sono cominciati i lavori per il trasferimento degli uffici dei Servizi alla persona e del Giudice di Pace dai locali delle sedi di via XX Settembre, all’interno della Tecnocity, a Palazzo Malinverni.

Sono cominciati i lavori per il trasferimento degli uffici dei Servizi alla persona e del Giudice di Pace dai locali delle sedi di via XX Settembre, all’interno della Tecnocity, a Palazzo Malinverni. Gli spazi destinati al personale dei Servizi alla persona saranno al piano terra e al primo piano nell’ala del municipio sotto l’aula consiliare, mentre quelli per il Giudice di Pace al terzo piano (lato largo Tosi). "Il principio è sfruttare gli spazi disponibili a Palazzo Malinverni per contribuire a razionalizzare la spesa – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi - Dopo il trasferimento, lo scorso autunno, di alcuni servizi nello stabile dell’ex Tribunale di via Gilardelli, si è venuta a creare la possibilità di ospitare nostri uffici dislocati fuori sede. Il risparmio annuo, con questi spostamenti, supera i 150 mila euro". Nel dettaglio, per i Servizi alla persona, a piano terra di Palazzo Malinverni saranno ospitati gli uffici della segreteria e del dirigente del servizio, oltre a sportelli per servizi su appuntamento; al primo piano troveranno spazio gli uffici del funzionario del settore e degli assistenti sociali con spazi per l’attesa dell’utenza. Gli uffici saranno fra loro comunicanti, come richiesto da funzioni che necessitano della massima collaborazione e condivisione delle informazioni. Al terzo piano si sta dando forma a spazi dove staranno stabilmente quattro persone (un cancelliere e tre impiegate) con uffici per due giudici e un’aula per le udienze. Le opere in corso sono di natura edile (riadattamento degli spazi in funzione delle necessità dei nuovi servizi ospitati) e impiantistica. Entro la fine del mese di giugno gli uffici nelle nuove sedi saranno operativi. Nei prossimi mesi i restanti spazi (piano terra ex-demografici) saranno poi occupati dall’Istruzione, Sport, Cultura, Palio ed Eventi. Altri spostamenti interni permetteranno un’ulteriore razionalizzazione degli uffici.

