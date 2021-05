'ADI Design Museum-Compasso d'Oro': aperto a Milano il nuovo grande spazio espositivo per il design del passato, del presente e del futuro.

"La creatività e l'ingegno che tutto il mondo invidia alla Lombardia e all'Italia ha una nuova casa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita all'ADI Design Museum-Compasso d'Oro, inaugurato a Milano. "Apre il nuovo grande spazio espositivo per il design del passato, del presente e del futuro. Un progetto che - conclude il presidente Fontana - come Regione Lombardia abbiamo sostenuto e che simbolicamente prende il via in questa fase di riaperture e rilancio per tutto il Paese".

