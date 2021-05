Via dei Piatti: ricordando Enzo Tortora

Via dei Piatti, laddove Milano ha voluto ricordare ancor di più Enzo Tortora con una targa che possa mentenere viva, appunto, la sua memoria.

La via dove visse il doloroso periodo degli arresti domiciliari e gli ultimi anni dopo l'assoluzione con formula piena. Via dei Piatti, laddove Milano ha voluto ricordare ancor di più Enzo Tortora con una targa che possa mentenere viva, appunto, la sua memoria "Di uomo integerrimo e di cultura, arrestato e ingiustamente condannato - ha scritto il sindaco Beppe Sala - Enzo Tortora è stato una persona per bene, amata dagli italiani proprio per i suoi modi gentili, il suo fare pacato e la sua grande umanità che ha dimostrato sia nei programmi televisivi sia quando da militante del Partito Radicale ha condotto una strenua battaglia per una giustizia giusta. Per l'occasione, allora, via dei Piatti eravamo in molti, con la compagna Francesca Scopelliti, amici, conoscenti e vicini di casa che lo hanno conosciuto di persona o attraverso il video. Ciao Enzo, ora Milano ti è ancora più vicina".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro