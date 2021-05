Capelli a 50 anni: mostra chi sei davvero

Ogni volta che qualche azienda ci propone un nuovo taglio o un nuovo colore è automatico che sia realizzato su una modella ventenne, con il volto ritoccato al pc, senza la minima presenza di un difetto.

Nel settore dell’hairstyle avviene sempre così: sembra che il mondo delle donne sia fatto solo di ventenni dai capelli patinati che non vivono lo stress della quotidianità.

“Qual è l’ideale di donna a cui vogliamo ispirarci?”

Ti sembrerà una domanda piuttosto superficiale ma per noi che lavoriamo con la bellezza tutti i giorni, diventa di vitale importanza.

Se anche tu hai quasi 50 anni, sai quanto la definizione di bellezza sia attuale e viva, alimentata purtroppo, da un bombardamento di immagini che trasmette continuamente un’ideale di bellezza eterea e senza età.

Noi ci chiediamo spesso se esista un Ideale di bellezza femminile raggiunti i 50 anni ma la risposta che ci diamo sempre è “No, non esiste un unico ideale di bellezza!”. Per questo lavoriamo quotidianamente per accompagnarti nel definire il TUO IDEALE di bellezza, non quello definito dagli altri.

In qualsiasi settore troviamo donne cinquantenni affermate che hanno trovato il loro equilibrio tra bellezza fisica e interiorità.

Perché è assurdo pensare che la bellezza abbia solo un’età!

Che tu sia una professoressa, un’infermiera, un’impiegata o una libera professionista, forse condividerai con noi la nostra definizione di Bellezza:

“La bellezza di una donna si esprime quando la cura della propria immagine e l’interiorità sono in perfetto equilibrio e l’una dialoga con l’altra”.

Per questo in tutti questi anni abbiamo abbandonato la cieca riproduzione di una bellezza patinata a favore di una bellezza più naturale che assecondi e sappia esprimere l’essenza di ogni donna. E poco importa se non si è ai vertici del proprio settore o se non si è “da copertina”. Perché quello che conta è guardarsi allo specchio e riconoscersi.

Per farlo possiamo guidarti proponendoti le migliori soluzioni per valorizzare i tuoi capelli: noi ci mettiamo la conoscenza tecnica e la creatività, tu la voglia di piacerti e goderti la tua bellezza.

Per goderti la bellezza dei tuoi capelli anche alla soglia dei tuoi fantastici 50 anni, ci permettiamo però di darti qualche consiglio. Il giusto approccio alla loro cura ti garantirà di vederli sempre in splendida forma.

Non solo taglio e colore

Che tu ci conosca già o che tu ci stia scoprendo per la prima volta, sappi che siamo “ossessionate” dalla cura del capello. Per noi la sua salute si esprime a 360° passando dalla cute a lunghezze e punte. Per questo il consiglio che diamo sempre è di essere costanti con trattamenti di pulizia della cute e di rigenerazione delle lunghezze. La perdita di collagene e la disidratazione tipica di quest’età influiscono negativamente sulla lucentezza del capello, sul suo spessore e sulla durata dei colori.

Le nostre clienti scelgono di solito i nostri 2 trattamenti best-seller: la Mud (un fango purificante) e la Criokure (una ricostruzione che sfrutta i benefici della crioterapia). E te li consigliamo anche noi.

Illumina con naturalezza

Se hai voglia di qualche meches per cambiare e dare un tocco di movimento ai capelli, la parola d’ordine dev’essere “naturalezza”. Ci sono tanti modi per creare schiariture sui capelli e forse anche tu rimani colpita (negativamente) da meches troppo evidenti che non valorizzano il volto di chi le indossa. A cinquant’anni, per esaltare la tua eleganza, ti consigliamo effetti luce in 4D dall’effetto naturale e morbido, intrecciati armoniosamente con il colore dei capelli. L’eleganza non è eccesso ma equilibrio tra le parti.

Taglia e cambia

Lo sai che un taglio corto ringiovanisce? Quante volte l’abbiamo pensato di un’amica che ha avuto il coraggio di accorciarli? Attenzione! Taglio corto può voler dire un Long Bob o uno Shaggy Bob cioè tagli che arrivano tranquillamente quasi alle spalle e che abbinati con una piega mossa esprimono molto più brio del solito capello sotto le spalle. Poi se hai coraggio puoi anche lanciarti in un Box Bob!

E a casa?

Non siamo ossessionate solo dalla cura dei tuoi capelli quando sei in salone ma lo siamo anche quando sei a casa. Investire in prodotti professionali vale 10 volte quello che spendi. Bastano 2 prodotti, uno shampoo e una maschera, per non sprecare quanto fatto in salone.

Per questo mese è tutto. Se ti è venuta voglia di definire la tua personale idea di bellezza, noi ti aspettiamo in salone! Non importa che tu sia già nostra cliente o che tu voglia provarci per la prima volta. Chiamaci subito!

