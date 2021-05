È questo il momento di cambiare Parrucchiere?

Sappiamo che il titolo di questo articolo è molto forte e probabilmente hai iniziato a leggerlo perché in fondo in fondo, è una domanda che qualche volta ti sei posta anche tu.

Magari oggi sei pienamente contenta del salone che frequenti e noi ne siamo assolutamente felici, senza invidia di sorta. Ma potresti essere tra quelle persone che, per abitudine e per i mille impegni di lavoro e vita familiare, non hanno in questo momento la voglia di mettersi alla ricerca di qualcosa di nuovo (nonostante tu non sia pienamente soddisfatta).

Ecco, questo articolo è dedicato a te.

Ci siamo messe nei tuoi panni e abbiamo riassunto in poche domande un breve test per aiutarti a riflettere sulla tua attuale esperienza. Sappi che anche noi ogni giorno che lavoriamo “ci diamo un voto”. Migliorare costantemente la permanenza delle nostre clienti in salone è per noi fondamentale.

Rispondendo alle domande potresti scoprire che il salone che frequenti ora è proprio adatto a te. Oppure potresti scoprire che forse è arrivato il momento di guardarti attorno.

TEST: sei contenta del tuo parrucchiere?

Quanto è importante per te che all’inizio dell’appuntamento ti facciano una Consulenza Personalizzata sullo stato di salute dei tuoi capelli? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5 Quanto è importante che ti vengano proposti i prodotti giusti da usare anche a casa? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5 Quanto ti piacerebbe vivere l’esperienza di un massaggio profondo abbinato ai servizi che fai? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5 Quanto ti infastidisce che in salone ci sia troppo pettegolezzo? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5 Quanto ti infastidisce che ti dicano “facciamo il solito” e non ti propongano alternative moda adatte a te? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5 Quanto è importante che in salone ti spieghino quali trattamenti fare per migliorare lo stato di salute dei tuoi capelli? ▢ 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ 4 ▢ 5

Com’è andato il test? Potrebbe essere che tu sia tra coloro che hanno scoperto che hanno voglia di guardarsi attorno. Se è così allora c’è una notizia molto importante che dobbiamo darti!

1 Notizia importante per te!

In questo momento molto particolare abbiamo deciso di creare uno SPECIALE INVITO ALLA PROVA per chi ha voglia di cambiare.

Non abbiamo la pretesa che tra di noi scoccherà l’amore, ma ti garantiamo che se vorrai venire a scoprire come si vive l’appuntamento in salone da noi, ti dedicheremo il massimo della cura.

Abbiamo messo a disposizione 20 SPECIALI INVITI che prevedono 7 € IN REGALO da utilizzare sul servizio Colore. Per riceverli, ti basta acquistare il nostro speciale pacchetto di “Piega + Ricostruzione Spa”, a soli 47 €.

In pratica tu sperimenti la nostra piega e la nostra Ricostruzione Spa, e noi ti regaliamo subito 7 € sul servizio Colore (che puoi fare lo stesso giorno o entro 30 giorni dal primo appuntamento).

La Ricostruzione ha benefici che durano sui tuoi capelli fino a 30 giorni, non appesantisce nemmeno il capello più sottile e lo lascia profumato e lucido. Un vero trattamento da Spa che realizziamo lasciandoti in posa con un piacevole asciugamano caldo.

Quindi se sei alla ricerca di professioniste che sanno curare i tuoi capelli, allora puoi venirci a trovare approfittando subito del nostro speciale Invito alla Prova! Noi ti aspettiamo!

