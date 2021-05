Nel freddo si nasconde il segreto per avere capelli in salute

Secondo il ricercatore inglese Erich Hohenauer dell’Università di Landquart in Inghilterra “dal punto di vista evolutivo l’uomo è più adatto al caldo” in quanto l’umanità si è originata a latitudini meridionali.

Il caldo però, soprattutto quello estivo, produce effetti negativi sul corpo gravando sul sistema cardiocircolatorio e disperdendo molti liquidi dovuti alla sudorazione.

Hohenauer nei suoi studi ha verificato l’impatto delle basse temperature sul corpo umano studiando gli effetti dell’esposizione all’aria fredda, alle docce gelate e alla crioterapia.

Sono emersi molti dati a sostegno del freddo. Vediamoli insieme:

1. Riduzione delle infiammazioni sia nel caso di contusioni (chi di noi non ha mai usato il ghiaccio dopo una brutta botta?) sia nel caso di arrossamenti o gonfiori.

2. Miglioramento della concentrazione, molto più efficace rispetto ai periodi di caldo intenso

3. Miglioramento dell’aspetto della pelle grazie alla vasodilatazione che riattiva la circolazione sanguigna.

Il freddo inoltre è molto noto anche tra gli sportivi che lo utilizzano per ridurre i danni muscolari derivati dall’attività fisica intensa. Hai mai sentito parlare delle vasche piene di acqua e ghiaccio dove i ciclisti si immergevano dopo le gare?

Oggi queste vasche di acqua gelata sono state sostituite dalle Saune Crioterapiche che non sono altro che una Sauna…. al contrario!

Per 2-3 minuti si entra in box dalle pareti trasparenti (simile ad una doccia) con temperature tra i -120° e i -160°. Il tutto ovviamente in costume, ma con berretto, guanti e protezioni per i piedi.

Lle saune crioterapiche non sono più uno strumento usato solo dagli sportivi, anche le persone comuni vi ricorrono per questioni estetiche, muscolari e antalgiche.

Senza scomodare i ricercatori moderni, già gli antichi conoscevano bene gli effetti benefici del freddo. Nelle terme degli antichi romani, ad esempio, erano sempre presenti 3 vasche d’acqua con 3 temperature diverse, calda, tiepida e fredda.

Nell’Ottocento, l’abate tedesco Sebastian Kneipp ha reso celebre l’alternanza tra il caldo e il freddo ed oggi il famoso percorso Kneipp è onnipresente in qualsiasi centro benessere. Stesso discorso per la doccia fredda consigliata dopo la sauna finlandese.

MA COSA C'ENTRA TUTTO QUESTO CON I TUOI CAPELLI?

Prova a farci caso. Per acconciare i tuoi capelli sia tu che il tuo parrucchiere usate solo strumenti “a caldo”. Il phon per asciugarli, la piastra per lisciarli e il ferro per arricciarli. Ma in salone trovi anche altri strumenti più tecnici come il “casco” e la “lampada” che aiutano il parrucchiere nei servizi di asciugatura o di decolorazione.

Devi sapere che l’uso del calore è fondamentale per il parrucchiere perché gli consente di modificare la forma dei tuoi capelli. Phon, piastre e ferri sono il primo metodo che lui ha per lisciarli, arricciarli o asciugarli grazie alla spazzola.

Il calore modifica la forma del capello solo temporaneamente. Tutte noi ne abbiamo esperienza. La piega, i boccoli o i capelli lisci non rimangono tali per sempre. Per avere delle modificazioni più durature servono servizi come le stirature o le ondulazioni.

Ma anche i capelli, come il corpo umano, soffrono il calore eccessivo, soprattutto quello di piastre e ferri usati per periodi prolungati.

Quindi cosa se ne fa il parrucchiere del freddo?

La ricerca cosmetica ha da poco reso accessibili i segreti della CRIOTERAPIA medica ed estetica al mondo dei capelli!

È stata infatti creata una particolare piastra con una temperatura di -15° (anziché i 200°/230° delle piastre a caldo). Passandola sui capelli il ghiaccio generato dalla piastra consente di far inglobare tutti i principi attivi che applichiamo conferendo uno stato sano, luminoso e robusto al capello.

Il risultato è un capello ingrossato, pieno, leggero e più veloce da asciugare a casa!

Nel solo 2020 noi del salone Lucia Ornaghi abbiamo realizzato ben 268 ricostruzioni CrioKure sui capelli delle nostre clienti.

Se anche tu stai cercando una soluzione definitiva ai tuoi problemi di cute o lunghezze, prenota subito il tuo appuntamento e chiedi della nostra ormai famosa Ricostruzione Criokure.

Che tu sia già nostra cliente o che tu voglia provarci per la prima volta, noi ti aspettiamo in salone!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro