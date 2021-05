4 + 2 cose da fare subito per i tuoi capelli

PM10, micropolveri, monossido di carbonio ma anche cibi ricchi di grassi e zuccheri sono gli ingredienti che i tuoi capelli dovranno digerire durante il prossimo periodo di festa.

Forse non lo sai ma i tuoi capelli sono particolarmente sensibili allo smog atmosferico, al cibo che mangi e alla qualità dell’aria degli ambienti in cui vivi e lavori.

L’inquinamento dell’aria è un mix di sostanze tossiche pericolose per l’organismo nella sua interezza. Pelle, capelli e cuoio capelluto non fanno eccezione: gli agenti inquinanti infatti si depositano sui fusti rendendoli pesanti, opachi, sottili e spenti. Il fusto dei capelli si comporta da “spugna” assorbendo tutte le sostanze in sospensione nell’aria.

Le condizioni attuali, che ci costringono per lungo tempo in ambienti chiusi, non aiutano di certo la loro salute.

Queste sostanze nocive provocano anche irritazioni, dermatiti e arrossamenti. Gli esperti spiegano che solo il 20% di queste problematiche è da imputare alla genetica mentre ben l’80% è causato da agenti esterni come qualità dell’aria, ambienti chiusi, smog e alimentazione scorretta.

Non nascondiamo anche il fatto che con i primi freddi abbiamo tutti iniziato a mangiare qualche dolcetto in più. E forse anche tu hai già assaggiato il primo panettone. Purtroppo anche l’alimentazione di questi e dei prossimi giorni di festa giocano un ruolo di SABOTAGGIO alla bellezza dei tuoi capelli.

Ci sono studi che hanno dimostrato come l’eccesso di grassi stimola la CADUTA dei capelli e che l’eccesso di carboidrati e zuccheri stimola la comparsa della FORFORA.

Quindi a risentirne non è solo il nostro fegato o il nostro peso ma anche i nostri capelli.

Se anche tu tieni alla salute dei tuoi capelli, ci sono alcune accortezze che puoi seguire, alcune in autonomia a casa, altre dal parrucchiere. Vediamole insieme.

4 COSE DA FARE A CASA

1. Utilizzare uno shampoo specifico, delicato che non crei ulteriori irritazioni al cuoio capelluto. La detersione dei capelli va fatta con movimenti delicati senza strofinare eccessivamente.

2. Utilizzare una maschera idratante per nutrire il fusto dei capelli. La Va lasciata in posa e poi risciacquata con abbondante acqua.

3. Applicare regolarmente una lozione specifica per lo stato di salute del tuo cuoio capelluto. Sceglila seguendo i consigli del tuo parrucchiere ed usala regolarmente tutto l’anno. Evita la scelta basata sul fai da te.

4. Spazzola i capelli con delicatezza. Se hai bisogno di districarli ulteriormente, puoi usare uno spray senza risciacquo specifico.

2 COSE DA FARE DAL PARRUCCHIERE

In questi anni ho studiato le soluzioni migliori per affrontare questo tipo di problematiche, sempre più frequenti. Per questo in salone abbiamo introdotto 2 Trattamenti specifici rivolti uno alla cura della cute, l’altro specifico per le lunghezze. Ecco quindi cosa puoi chiederci per evitare che smog, alimentazione e aria viziata danneggino irrimediabilmente i tuoi capelli:

1. MUD, fango curativo ad azione disintossicante e remineralizzante del cuoio capelluto. È un trattamento completamente personalizzabile. Che la tua cute sia irritata o arrossata o che tu la senta “pesante”, abbiamo la formula adatta per te.

2. Ricostruzione CRIOKURE per le lunghezze con piastra che “congela” i tuoi capelli grazie ai suoi -15°. Mentre le alte temperature delle tradizionali piastre alla lunga portano ad una degenerazione della struttura del capello, i -15° della nostra piastra sono in grado di far inglobare tutti i principi attivi che applichiamo conferendo uno stato sano, luminoso e robusto.

Se l’idea di proteggere cute e capelli ti stuzzica e pensi che sia il momento giusto, puoi approfittare anche tu del nostro speciale pacchetto “Stella di Natale” per provare entrambe i trattamenti e ricevere anche un regalo.

Prenota subito il tuo appuntamento in vista del Natale e scopri con noi come prenderti cura dei tuoi capelli. Che tu sia già nostra cliente o che tu voglia provarci per la prima volta, noi ti aspettiamo in salone!

