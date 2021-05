Comune e associazione G3A

Comune di Cornaredo e Associazione G3A (Amici animali abbandonati) di Magenta si sono stretti da tempo la mano.

Un atto d'amore, civiltà e solidarietà. Che però, oltre al buon cuore, abbisogna anche di qualche sostegno economico per essere portato avanti come si conviene. Comune di Cornaredo e Associazione G3A (Amici animali abbandonati) di Magenta si sono stretti da tempo la mano. E con un duplice obiettivo racchiuso tra le pieghe della delibera con cui il Comune stanzia per il sodalizio un contributo di 500 Euro. Da un lato vi è l'intento di "Sensibilizzare i cittadini verso la problematica dell'affidamento dei cani randagi", dall'altro quello di dare loro il necessario accudimento nell'attesa che possano trovare una famiglia e delle persone desiderosi di adottarli. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale del sindaco Yuri Santagostino di concedere il contributo per consentire all'associazione di portare avanti la sua nobile funzione e di provvedere agli adempimenti logistici connessi.

