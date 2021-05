La poesia di Battiato al Fornaroli

Sulle pareti del reparto di oncologia, al settimo piano, dell'Ospedale di Magenta, vi sono raffigurazioni oniriche e frasi de 'La Cura', la celebre opera del maestro Battiato.

La musica di Franco Battiato non era semplicemente un susseguirsi di parole e intonazioni, ma vere e proprie opere d'arte, composizioni immortali del patrimonio musicale italiano. Nella sua lunghissima carriera ha consegnato brani indimenticabili come 'La cura', 'Centro di gravità permanente' ma è stato anche regista cinematografico. La sua scomparsa ha segnato profondamente tutti, dagli amici di una vita a chi è cresciuto ascoltando le sue composizioni. Ma, magari a qualcuno è sfuggito che, in uno dei reparti più 'intensi' dell'Ospedale Fornaroli, già da alcuni anni, ci fosse un omaggio al grande cantautore.

Sulle pareti del reparto di oncologia, al settimo piano, dell'Ospedale di Magenta, vi sono infatti raffigurazioni oniriche e frasi de 'La Cura', la celebre opera del maestro Battiato, un inno/incoraggiamento a resistere, a non mollare di fronte al dolore, al 'prendersi cura'. Un messaggio di speranza e poesia che deve sempre rimanere nel cuore di tutti.

La Cura di Franco Battiato

È universalmente considerata una canzone che parla d’amore, di dedizione totale, protezione e supporto incondizionato della persona amata («Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie/dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via/dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo/dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai»).

Nel testo, tra metafore e immagini oniriche, si ritrovano moltissimi riferimenti alla guarigione (del fisico e dell’anima), che si può raggiungere proprio attraverso questo sentimento profondo e personale — oltre l’amore romantico, visto più come amore universale — capace di oltrepassare qualsiasi difficoltà («Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore/dalle ossessioni delle tue manie/Supererò le correnti gravitazionali/lo spazio e la luce per non farti invecchiare/E guarirai da tutte le malattie»).

La Cura: il testo

Ti proteggerò

dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te

