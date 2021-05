I musei di Parabiago

Nella giornata internazionale dei musei ci si sente coinvolta appieno. E non potrebbe essere diversamente, dato che sul suo territorio ne annovera ben sei.

Nella giornata internazionale dei musei ci si sente coinvolta appieno. E non potrebbe essere diversamente, dato che sul suo territorio ne annovera ben sei. La città di Parabiago intende sfruttare l'occasione offerta dalla giornata del 18 maggio per svelare alla cittadinanza la profondità racchiusa nei suoi tesori espositivi. E lo fa promuovendo per l'intera giornata sulla pagina di 'Parabiago Città' questi spazi "Attraverso sei post che ne presentino l'attività". L'avvio è stato dato con un approfondimento sull'Ecomuseo che "Grazie a un percorso di partecipazione permanente, è diventato un patto con cui la comunità si è impegnata a lavorare insieme per la cura del territorio". L'intento è di dare il dovuto risalto a un patrimonio composto da circa cinquanta tra monumenti, luoghi culturali, spazi sportivi e risorse naturali che, spiega il Comune, "Sono stati studiati e mappati" e dei quali, in alcuni casi, "E' stata progettata e attuata la riqualificazione". Un'iniziativa che, in generale, per il Comune si inquadra nella necessità e nel piacere di "Rendere il paesaggio pienamente e chiaramente leggibile ai suoi visitatori per imparare a capire i luoghi che ci circondano". Con la finalità di migliorarne tanto l'aspetto come la fruizione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro