Presidio nelle aree sensibili

Per tutto il terzo fine settimana di maggio e terzo in zona gialla per la Lombardia, la Polizia locale di Legnano ha svolto un presidio preventivo di tutte le aree sensibili, in particolare nell’area Cantoni, in via Palestro e nella zona a traffico limitato dell’area centrale. È stato individuato il responsabile di una rissa avvenuta presso un pubblico esercizio del centro cittadino nel tardo pomeriggio di sabato, in cui sono intervenute sul posto due pattuglie di polizia locale oltre alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.

Quanto all’episodio di sabato pomeriggio presso l’area Cantoni di cui è rimasto vittima un cittadino straniero, dai primi accertamenti svolti dalla pattuglia di zona presente nelle vicinanze sembra che la lesione non sia stata determinata da un diverbio ma da un tentativo mal riuscito di sottrarre delle bottiglie di alcolici a un gruppo di ragazzi. Sono in corso indagini finalizzate a individuare gli autori del gesto, anche attraverso riscontri fotografici di soggetti identificati poco prima nei pressi dell’area interessata. Sempre nella giornata di sabato la Polizia locale è intervenuta su due incidenti. Nel pomeriggio per un incidente sulla Saronnese senza feriti in cui l’autore si è dato alla fuga: gli agenti sono riusciti a identificare l’autore grazie a una minuziosa attività d’indagine. Nella prima serata l’intervento è stato invece su viale Sabotino per un’auto finita fuori strada e in cui la conducente è risultata con un tasso alcolemico di 1,8, pertanto denunciata per guida in stato di ebbrezza. L’auto è stata sottoposta a confisca. Quanto ai controlli per il rispetto delle normative anti covid è stata elevata una sanzione per il mancato uso della mascherina.

