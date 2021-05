Giornata dei Musei

Ogni anno, dal 1977, ICOM - International Council of Museums organizza e promuove in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei. Nel 2021 è il 18 maggio.

Ogni anno, dal 1977, ICOM - International Council of Museums organizza e promuove in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD), un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare nel pubblico la consapevolezza dell’importante ruolo svolto dai Musei in qualità di istituzioni al servizio della società e come attori fondamentali dell’arricchimento culturale dei territori, dello sviluppo della cooperazione e della pace fra popoli e della costruzione di un futuro equo e sostenibile. La Giornata Internazionale dei Musei 2021 si celebrerà martedì 18 maggio; il tema individuato da ICOM per questa edizione è 'Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi'. Gli istituti che aderiscono all’iniziativa sono invitati a confrontarsi con questo attuale tema, attraverso l’organizzazione, nel corso della stessa giornata di martedì o in momenti differenti, di attività ed eventi dedicati, e a suggerire occasioni di riflessione e nuovi modelli per le istituzioni culturali, per rispondere alle sfide sociali, economiche e ambientali poste dalla situazione contemporanea.

