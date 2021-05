Terza postazione carta d'identità

Lunedì 17 maggio all’ufficio Anagrafe di Legnano aprirà la terza postazione per il rilascio delle carte d’identità.

Lunedì 17 maggio all’ufficio Anagrafe di Legnano aprirà la terza postazione per il rilascio delle carte d’identità. La scelta è stata dettata dall’alto numero di richieste di cittadini che, dopo un lungo periodo segnato dalle restrizioni alle possibilità di movimento, per la vacanza estiva all’estero (e in alcuni casi in Italia) necessitano di un documento d’identità non scaduto. Se, infatti, l’ultima proroga ha portato al 30 settembre la validità delle carte d’identità scadute al 31/1/2020 o in scadenza, per l’espatrio la va-lidità resta quella indicata sul documento. Fra le altre richieste anche quelle per i documenti scaduti ante 31 gennaio 2020 e per il primo documento destinato ai minori. Da qui l’impossibilità di far fronte all’altissimo numero di richieste pervenute nelle ultime settimane agli uffici dell’Urp e dell’Anagrafe, dati i tempi di prenotazione della carta d’identità elettronica tramite l’agenda ministeriale, oggi atte-stati sugli ottanta giorni. La riorganizzazione dell’ufficio Anagrafe, che viene incontro all’esigenza degli utenti di viaggiare in regola, permetterà così, per quattro mattine alla settimana, di accedere a una postazione aggiuntiva di rilascio delle carte d’identità attiva il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10. Le prenotazioni dovranno essere effettuate sempre presso l’URP telefonando ai numeri 0331925551/2/3/4 negli orari di apertura, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19, privilegiando, possibilmente, gli orari pomeridiani, molto meno affollati e in cui risulta più semplice trovare le linee telefoniche libere. Il cittadino potrà sempre prenotarsi autonomamente o con l’aiuto del personale URP sull’agenda ministeriale per il rilascio delle carte di identità: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. Proprio per evitare in futuro il ricrearsi di situazioni di urgenza per l’ottenimento delle carte d’identità è bene ricordare che il documento può essere rinnovato anche 180 giorni prima della sua scadenza, quindi comodamente prenotato con largo anticipo. "L’invito che rivolgiamo ai cittadini – sottolinea Monica Berna Nasca, assessore ai Servizi demografici – è non solo di verificare la scadenza del documento e di prenotarsi per tempo, ma anche di evitare, per chi non abbia alcuna vera urgenza, di avanzare in questo momento richieste di rilascio: significherebbe vanificare il grande sforzo che gli uffici comunali stanno compiendo per rispondere a chi ha reali necessità". Da ricordare, infine, che resta sempre attivo il servizio di prenotazione urgente per il rilascio di carta identità in caso di furto o smarrimento dei documenti o di cambio delle generalità (modifica di cognome/nome).

