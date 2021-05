Accordo CRI-Vigili del Fuoco

Garantire ai Vigili del Fuoco mobilitati nelle emergenze la logistica e il supporto tecnico, socio-sanitario e psico-sociale. È questo il primo obiettivo dell’accordo siglato a Roma da Croce Rossa Italiana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Garantire ai Vigili del Fuoco mobilitati nelle emergenze la logistica e il supporto tecnico, socio-sanitario e psico-sociale. È questo il primo obiettivo dell’accordo siglato a Roma da Croce Rossa Italiana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’accordo consolida la sinergia tra le due organizzazioni iniziata nel novembre 2018 con un’intesa che aveva individuato ambiti collaborativi per operazioni di ricerca e soccorso, supporto psico-sociale, logistica in emergenza e per attività di formazione reciproca. Il supporto della Croce Rossa Italiana a favore dei Vigili del Fuoco si esplicherà sia in tempo ordinario, ossia in fase di preparazione (manutenzione delle attrezzature costitutive dei campi base e formazione congiunta sul montaggio dell’intero sistema), che in emergenza, con il caricamento, il trasporto, il montaggio delle attrezzature e anche la gestione del campo base con annesso servizio socio-sanitario. Nel caso di rilevanti eventi che necessitino l’intervento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prevenzione o la valutazione di un eventuale disagio legato a una sindrome da stress post evento critico, la Croce Rossa Italiano metterà a disposizione propri team di psicologi dell’emergenza per il supporto psicologico. Previsti interventi formativi mirati alla professionalizzazione del personale della Croce Rossa Italiana, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che fornirà personale qualificato per la formazione nell’ambito di percorsi organizzati dalla Croce Rossa mirati a formare e addestrare volontari e dipendenti per acquisire le competenze necessarie per operare a supporto dei Vigili del Fuoco stessi su scenari complessi, come ad esempio in attività di ricerca e soccorso con impiego di unità cinofile, nel caso di soccorsi in acqua o tra le macerie, in operazioni NBCR (ambito nucleare, biologico, chimico, radiologico).

