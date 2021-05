Tamponi Croce Rossa: altre 8 stazioni

Paesi UE: 'stop' quarantena Niente più quarantena, dal 15 maggio, per le persone provenienti dai Paesi Europei e lo stesso varrà per i cittadini che arrivano in Italia da Regno Unito e Israele.

Visite in Rsa con 'green pass' Via libera alle visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. "Ho firmato, appunto, in tale senso l'ordinanza - dice il Ministro della Salute, Roberto Speranza". Ingressi con 'green pass'.