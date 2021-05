Coni: Malagò riconfermato

I complimenti e il messaggio di buon lavoro da parte del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Giovanni Malagò, riconfermato alla presidenza del Coni.

"Complimenti e buon lavoro". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta, a nome dell'intera giunta, la riconferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. "Proseguiamo un percorso - aggiunge Fontana - iniziato tre anni fa, che ha come principale filo conduttore l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ci siamo incontrati anche nei giorni scorsi per definire strategie e azioni". "Una collaborazione, la nostra - conclude il presidente Fontana - che riguarda, più in generale, tutte le tematiche connesse allo sport e alla sua pratica".

