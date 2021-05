Insediamento consulte territoriali

Saranno convocati nel pomeriggio di martedì 18 maggio i componenti delle tre consulte cittadine per l’insediamento e le elezioni dei rispettivi presidenti.

Saranno convocati nel pomeriggio di martedì 18 maggio i componenti delle tre consulte cittadine per l’insediamento e le elezioni dei rispettivi presidenti. La convocazione delle tre consulte sarà scaglionata alla luce delle normative in materia anticontagio: alle 17 nella sala consiliare la Consulta 1 Oltrestazione; alle 17.45 nella Sala Stemmi la Consulta 2 Centro; alle 18.30 ancora nella sala consiliare la Consulta 3 Oltresempione. Ad accogliere i componenti in Municipio saranno il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l’assessore alla partecipazione Monica Berna Nasca e il presidente del consiglio comunale Federico Amadei. Le votazioni per le elezioni dei presidenti avverrano a scrutinio segreto. Da ricordare che è stato il consiglio comunale del 30 aprile a provvedere alla nomina dei trenta componenti delle tre consulte territoriali cittadine. La conferenza dei capigruppo del 22 aprile aveva già provveduto a individuare, con estrazione a sorte, i componenti dei quartieri dove il numero candidature ricevute era superiore al numero massimo dei componenti e a integrare con quattro candidature i componenti mancanti in tre quartieri.

