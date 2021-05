Manufatturiero: lento miglioramento

Lento miglioramento per le imprese manifatturiere di Milano Monza Brianza Lodi nel primo trimestre 2021, dopo il crollo complessivo nel secondo trimestre 2020.

Lento miglioramento per le imprese manifatturiere di Milano Monza Brianza Lodi nel primo trimestre 2021, dopo il crollo complessivo nel secondo trimestre 2020 e una ripresa decisa nel terzo e nel quarto trimestre, secondo i dati delle analisi congiunturali del primo trimestre 2021 del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in occasione della presentazione di Unioncamere Lombardia. Per quanto riguarda il fatturato, rispetto al trimestre precedente, le imprese manifatturiere dell'area metropolitana milanese fanno registrare stabilità, -0,01%, a Monza e Brianza -1,1%, a Lodi +2,2%, rispetto ad un trend in lieve ascesa evidenziato in regione (+0,5%). Passando alla produzione, per l'area milanese si attesta a +0,1% rispetto al trimestre precedente, -1,5% per le imprese brianzole, +0,9% per Lodi, rispetto al +0,2% lombardo. I dati tendenziali, rispetto a un anno fa, al primo trimestre, sono in ripresa con +6,8% per la produzione rispetto alla Lombardia, +8,7%, il fatturato di +9,4% rispetto al +11,1% lombardo. Positiva la variazione di Monza Brianza tendenziale, su base annua, +7,8% per la produzione, il fatturato totale di +7%. Positiva la variazione tendenziale su base annua a Lodi, +7,4% per la produzione, il fatturato totale di +9,1%.

