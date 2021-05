Covid: ancora un decesso

"Ancora una volta mi tocca annunciarvi il decesso da covid di un nostro concittadino - spiega Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo - Ogni volta ci auguriamo che non accada mai più".

L'ennesimo, ancora un nome, un volto, una persona cara che si aggiunge ad una lista che si sperava fosse finita. "Ancora una volta mi tocca annunciarvi il decesso da covid di un nostro concittadino. Rappresentando tutti voi, ho espresso ai familiari le più sincere e sentite condoglianze - spiega Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo - Ogni volta ci auguriamo che non accada mai più e, soprattutto in questo periodo di miglioramento dei dati, tutti noi ci aspetteremmo di vedere interrompere per sempre questa catena di dolorosi lutti che invece continua a colpire anche la nostra comunità.

Per quanto riguarda i dati dei contagi la situazione sta decisamente migliorando. Negli ultimi tre giorni abbiamo registrato un solo nuovo caso di contagio, mentre 3 persone sono risultate guarite. I casi attuali di positività scendono a 10 di cui 2 ricoverati in ospedale.

