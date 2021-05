"Grazie a medici e infermieri"

Oggi, 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere, all'Ospedale di Legnano è comparso un ringraziamento particolare, autentico, a nome davvero di tutti.

Dal febbraio 2020 sono in prima linea per cercare di salvare vite e provare a tutelare la salute di tutti noi. Sono medici e infermieri, per lunghi mesi 'eroi', poi semplici professionisti che mettono quotidianamente al servizio dei cittadini competenze e professionalità. Oggi, 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere, all'Ospedale di Legnano è comparso un ringraziamento particolare, autentico, a nome davvero di tutti. Accade così che, all’esterno della recinzione ospedaliera alcuni pazienti hanno posto uno striscione di ringraziamenti al Prof Antonino Mazzone e alla sua numerosissima squadra di medici, infermieri e parasanitari che da sempre si distinguono per la loro efficienza, premura e competenza verso le decine di migliaia di pazienti che curano ogni anno.

Dallo scorso anno i reparti di medicina, diretti del Prof Antonino Mazzone, sono diventati ‘Centri di ricovero per pazienti Covid’ con reparti di osservazione e cura per centinaia di pazienti.

Ricordiamo, inoltre, che il professor Mazzone ha vissuto in prima persona l'esperienza di ricovero per Covid e, in tutti questi mesi, ha cercato di coordinare al meglio i reparti tra stravolgimenti e cambi di gestione improvvisi, per fronteggiare le ondate di coronavirus.

