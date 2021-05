Restituzione contributi aziende penalizzate dal Covid

La giunta di Regione Lombardia ha prorogato la misura straordinaria 'Genius'. Il provvedimento ha come finalità, vista la grave emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, di evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese.

La giunta di Regione Lombardia ha prorogato la misura straordinaria 'Genius'. Il provvedimento ha come finalità, vista la grave emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, di evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della pandemia; senza quindi poter rispettare il requisito di tenere aperta l'impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto sempre nei bandi. GUIDESI: LOMBARDIA NON LASCIA INDIETRO NESSUNO - "Con la decisione di estendere la durata della misura fino al 15 novembre 2021 - ha spiegato Guido Guidesi assessore allo Sviluppo Economico di Regione - andiamo nuovamente incontro alle esigenze delle imprese Lombarde in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria". "In Lombardia non vogliamo lasciare indietro nessuno ma sostenere le imprese con tutti gli strumenti e le risorse finanziarie a nostra disposizione". TRASFORMAZIONE IN NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - Il meccanismo del provvedimento prevede la trasformazione del credito in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento restando comunque impresa attiva e, per i casi di cessazione completa dell'attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO - Rimane invariato la possibilità che il beneficio venga riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando d'ufficio la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 maggio 2021 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei 'nuovi' aiuti alle imprese e alle famiglie. NUOI TERMINI - La delibera approvata sposta il termine per tali verifiche e per le conseguenti assegnazioni delle agevolazioni dal 15 maggio 2021 al 15 novembre 2021 stante la proroga del Regime Quadro Temporaneo fino al 31 dicembre 2021; termine ultimo per concedere in tale regime.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro