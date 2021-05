Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Cristina Vittorelli. Si tratta di 'Generazione Italia'.

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Cristina Vittorelli. Si tratta di 'Generazione Italia', un viaggio a 360° tra l’evoluzione di usi, costumi e gusti degli italiani raccontati attraverso la musica nostrana degli ultimi decenni. “La musica per me è come aria che respiro, non potrei mai rinunciarci". È questo il motto di Cristina che si è avvicinata alla musica all’età di otto anni e, dopo aver portato avanti lo studio classico del pianoforte, ha voluto completare la propria conoscenza musicale col canto, scoprendo una vera e propria passione per quest'ultimo. Grazie alle qualità canore e alla sua forte passione musicale, si è dedicata sin dall’adolescenza a serate, cerimonie ed eventi di intrattenimento. Ciò le ha permesso di accrescere il suo bagaglio di conoscenze musicali con più generi e di sviluppare nel tempo una capacità di ascolto molto ampia e guidata non solo da gusti personali, ritenendo infatti che ogni genere musicale ha valore e merito di esistere, pur non piacendo a tutti. Dal prossimo 16 maggio la trasmissione 'Generazione Italia' andrà in onda ogni domenica alle 11 e martedì alle 14. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta (www.soundcloud.it/radiomagenta). "La sconfinata passione per la musica contraddistingue Cristina Vittorelli, frizzante conduttrice che vi porterà alla scoperta della migliore musica italiana tenendovi compagnia ogni settimana dai microfoni della storica emittente del Sud Ovest Milanese", afferma la direzione di Radio Magenta. Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale e anche tramite Apple Car Play e Android Car. Inoltre, Radio Magenta è presente sui Social Media e nelle principali Piattaforme On Line di musica.

