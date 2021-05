Buoni spesa emergenza Covid

È stata pubblicata la graduatoria dei cittadini legnanesi ammessi ai buoni spesa destinati alle famiglie colpite dall’emergenza Covid e che potranno fare uso del credito nei 25 punti vendita aderenti all’iniziativa.

È stata pubblicata la graduatoria dei cittadini legnanesi ammessi ai buoni spesa destinati alle famiglie colpite dall’emergenza Covid e che potranno fare uso del credito nei 25 punti vendita aderenti all’iniziativa. Le domande per godere del beneficio, che si potevano presentare esclusivamente on line sulla piattaforma legnano.bonuspesa.it dall’1 al 30 aprile, sono state 585 (avevano superato di poco quota 600 le domande per la tranche dei buoni lo scorso novembre); 402 di queste sono state ammesse al finanziamento e 183 non sono risultate conformi ai requisiti. Dei 402 richiedenti oggi ammessi, 67 aveva già percepito i buoni spesa nel mese di marzo dell’anno scorso e 83 lo scorso novembre. L’importo complessivo che sarà erogato sotto forma di buono virtuale sarà di 117 mila 195 euro contro una disponibilità complessiva di 278 mila euro. "La novità inserita nei criteri per l’assegnazione di questi buoni, ossia la produzione dell’ISEE corrente rispetto all’autocertificazione adottata l’anno scorso, ha fatto la differenza sui numeri delle assegnazioni – commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Pavan - Il nostro intento era quello di impiegare al meglio le risorse e intervenire sulle situazioni di maggior bisogno. Adesso abbiamo un quadro più chiaro delle necessità e ci ritroviamo altre risorse da assegnare. L’idea è di utilizzare un canale aperto recentemente nell’ambito della Consulta del volontariato. Si tratta di un gruppo attivo sul tema specifico della gestione degli aiuti alimentari che vede la presenza, fra gli altri, di Caritas e Croce Rossa; grazie a questo contiamo di arrivare a rispondere puntualmente dove c’è il bisogno". Inoltre sarà assegnata alle Caritas cittadine una prima fornitura di 1.636 buoni cartacei del valore nominale di 10 euro cadauno per garantire un aiuto adeguato ai cittadini più bisognosi che non riescono a essere raggiunti attraverso i canali istituzionali. Prossimamente saranno assegnati altri buoni spesa cartacei a Caritas e Croce rossa fino all’importo dei 40 mila euro complessivi stabiliti lo scorso marzo nella delibera della giunta comunale.

