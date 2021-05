'BioBlitz' da casa mia

Dal 15 al 23 maggio diventa esploratore della biodiversità e partecipa all’evento virtuale delle aree protette della Lombardia. Il BioBlitz è un evento di 'osservazione' naturalistica.

Dal 15 al 23 maggio diventa esploratore della biodiversità e partecipa all’evento virtuale delle aree protette della Lombardia. Il Bioblitz è un evento di 'osservazione' naturalistica e scientifica. L'iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e in un tempo definito, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. La presenza del pubblico è l'elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in un'attività a carattere scientifico, la cosiddetta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. Per il sesto anno si rinnova, quindi, l'appuntamento del Bioblitz Lombardia. Quest'anno proseguirà da parte degli organizzatori la collaborazione con l'Osservatorio Flora Autoctona della Lombardia. Inoltre tutti i Parchi e Aree protette impegnati nel Bioblitz collaboreranno con il progetto LIFE 4POLLINATORS

LE PRINCIPALI DATE

- 13 maggio: serata di presentazione del Bioblitz in diretta sui social di AREA.

da sabato 15 a domenica 23 maggio 2021 BioblitzLombardiadacasamia, evento virtuale, aperto a tutto il territorio lombardo e a tutti i cittadini, dove si dovranno caricare sulla Piattaforma iNaturalist.org le osservazioni di flora e di fauna con foto o suoni.

- venerdì 11 (dalle 18), sabato 12 e domenica 13 giugno (tutto il giorno): Bioblitz Lombardia in presenza in tutti i parchi e aree protette della nostra Regione!

- Sabato 24 e domenica 25 luglio i parchi montani lombardi organizzeranno un altro Bioblitz per coinvolgere e sensibilizzare anche i turisti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro