Di nuovo l'acqua nel Naviglio

Fine dell’asciutta totale nel Naviglio Grande (a valle di Castelletto di Abbiategrasso): alle 4 sono state, infatti, effettuate a Turbigo le manovre di aumento delle portate del canale ad opera del personale di ETVilloresi con l’immissione di 5 mc/s d’ acqua. Poche ore dopo, alle 7, la regolazione dello sbarramento mobile ad Abbiategrasso (MI) ha consentito il passaggio dell'acqua nel tratto prima interessato dai cantieri, verso Milano, dove in giornata raggiungerà la Darsena per poi entrare anche nel Naviglio Pavese. Nei prossimi giorni ETVilloresi pianificherà nuove manovre di progressivo aumento delle portate. Si avvicina l’avvio della prossima stagione irrigua.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!