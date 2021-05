24 sigle datoriali per i vaccini

Sono 24, ad oggi, le sigle di Associazioni datoriali che hanno dato la loro adesione per le vaccinazioni in azienda. "Stiamo lavorando a un protocollo che stabilirà le modalità con cui procedere, secondo le indicazioni che già ci sono state date dal Governo - spiega la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti - Aspettiamo di sapere dal Commissario quando partire. Abbiamo già l'adesione di ben 24 sigle di Associazioni datoriali. Dunque, crediamo che, quando ci verrà data la possibilità, partiremo molto rapidamente".

