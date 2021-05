Arianna controlla l'aria

La centralina per il controllo delle polveri PM2,5, per il Comune di Bernate, è stata acquistata grazie al contributo volontario di tante persone consapevoli dei benefici di tale progetto.

Arriva anche nel Comune di Bernate Ticino la centralina ‘Arianna’, un sistema in grado di misurare il tasso di inquinamento dell’aria. Nata dal genio di quattro ingegneri del Politecnico, nella startup Wiseair, ‘Arianna’ è pensata per tenere sotto controllo le polveri sottili in particolare il PM2,5 (quello più dannoso per la salute) e controllare con una applicazione la situazione dell’inquinamento ogni giorno. I dati rilevati vengono trasmessi tramite collegamento Wi-Fi e consultabili sull’applicazione gratuita Wiseair. La centralina, per il Comune di Bernate, è stata acquistata grazie al contributo volontario di tante persone consapevoli dei benefici di tale progetto. È ora possibile scaricare l’applicazione e monitorare la situazione non solo del nostro paese, ma anche di tutto il territorio circostante. Nei prossimi giorni arriverà anche il dispositivo da posizionare a Casate, per avere un quadro della pulizia della nostra aria ancora più dettagliato.

