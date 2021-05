I 101 anni di Zina

Negli scorsi giorni, la comunità cuggionese ha visto un’altra concittadina raggiungere un traguardo davvero da record.

Ci sono ricorrenze davvero importanti che meritano un riconoscimento particolare. Ogni compleanno è speciale di suo, ma quando ti avvicini o superi il secolo di vita, tutto è ancora più incredibile ed emozionante. Negli scorsi giorni, la comunità cuggionese ha visto un’altra concittadina raggiungere un traguardo davvero da record. “Anche quest’anno, il 30 aprile abbiamo avuto il piacere di fare gli auguri a nostra mamma per i suoi primi 101 anni - ci commenta Guido Ulivi - Zina Ceccarelli da oltre 65 anni vive a Cuggiono ed è conosciuta da tantissime persone”. A causa della pandemia, né lo scorso anno del centenario né questo ha avuto la festa che si merita. Non è però mancato l’affetto e l’amore di figli e parenti: “Marcello, Roberto, Maria, Francesco, Guido, genero, nuora, nipoti, pronipoti, fratello, cognata, cugini ti fanno tanti auguri per l’importante tappa raggiunta! Buon compleanno!”.

