Caldaie da sostituire

La cifra è certamete importante: 494.449 euro per la sostituzione di caldaie inquinanti in edifici pubblici con altri impianti a bassissime emissioni. C'è anche Magnago tra quei Comuni che rientrano nella misura approvata dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con l'assessore Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni). Tale delibera ha tracciato, inoltre, anche criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento. "Sta dando i primi risultati - dice Raffaele Cattaneo - l'accordo che Regione Lombardia ha voluto con Fondazione Cariplo. A conferma della volontà di coinvolgere nelle proprie azioni soggetti con i quali è possibile sviluppare iniziative a favore della sostenibilità ambientale". Nello specifico, poi, il contributo (destinato a più realtà comunali) consentirà la sostituzione delle caldaie di 34 edifici, nell'ambito di un'azione più complessiva che prevede l'efficientamento di 65 strutture pubbliche.

