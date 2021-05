Cornaredo e salute

Cornaredo compare in ben due pagine di un report frutto dell'adesione del Comune al progetto 'Milano cities changing diabetes' e alla relativa 'Carta dei servizi'.

Vi compare tutto: dall'indice di vecchiaia al tasso di natalità, fino a quello relativo alle malattie cardiovascolari. Ma ai numeri si affianca anche un prospetto dettagliato degli impegni che, sul fronte della promozione della salute in paese, sta profondendo la giunta del sindaco Yuri Santagostino. Cornaredo compare in ben due pagine di un report frutto dell'adesione del Comune al progetto 'Milano cities changing diabetes' e alla relativa 'Carta dei servizi'. Qual è, dunque, la radiografia del 'paziente' Cornaredo dati alla mano? Nel Comune che annovera circa 20 mila abitanti, la popolazione residente è cresciuta dell'uno per cento portando chi abita qui a 20.581 unità. La città, però, ha un'età media sempre più elevata in quanto, si evince dalla relazione, "L'indice di vecchiaia è sensibilmente aumentato con un più 57 per cento passando dal 112,9 del 2007 al 177,3 odierno". La senilità è soprattutto donna con una lievitazione al 201,7 per cento contro il 154,2 dei maschi. Freccia verso il basso per il tasso di natalità con un meno diciassette per cento che porta il dato dal 9,9 all'8,2. In particolare si registra una riduzione del 12 per cento delle bambine e del 22 dei bambini. Un dato per nulla positivo emerge dal tasso di mortalità che è lievitato del 16 per cento. Nell''universo delle patologie di cui i cornaredesi sembrano soffrire spicca una crescita del 22 per cento delle malattie cardiovascolari ma non è irrilevante neppure la presenza degli affetti da diabete. Di fronte a tale congerie di dati qual è la filosofia che il comune di Cornaredo intende sposare per tenere adeguatamente sotto controllo il discorso salute? "Cornaredo - si legge nella relazione stilata a quattro mani da primo cittadino e assessore alle politiche sociali, Daniela Calvarese - ha la fortuna, grazie al lavoro di chi l'ha amministrata negli ultimi decenni, di ritrovarsi immersa nel verde di molti parchi pubblici e del parco agricolo Sud Milano. Aree verdi da vivere per fare attività sportiva e socializzare ma anche connessioni tra scuole, uffici pubblici e luoghi della cultura". In questo contesto, il comune, prosegue la relazione, intende proseguire "nella scelta virtuosa che abbiamo fatto approvando un Piano di governo del territorio con una riduzione del 21% delle aree edificabili e in cui sono previste cessioni di nuove aree verdi pubbliche a vantaggio dei quartieri con meno spazi pubblici". Altri punti dominanti del discorso sono la riqualificazione delle aree gioco, la realizzazione di un'area per la pratica sportiva all'aria aperta e lo sviluppo sempre più consistente della cosiddetta mobilità dolce. Sul fronte più propriamente specifico della salute, specifica ancora la disamina di Santagostino e Calvarese, "Per invitare grandi e piccini un comportamento attivo verso la propria salute sono promosse alcune iniziative che, sfruttando al massimo le possibilità che offrono i circuiti pedonali, permettono un atteggiamento di vita sano e in particolare con il Piedibus". La relazione del Comune si sofferma anche sul buon esito fatto registrare finora dai Gruppi di cammino organizzati da Ats e Comitato del centro anziani. Iniziative che, si spiega, "Creano opportunità di relazione e nuove amicizie a contrasto della solitudine". Nell'ossequio al vecchio ma sempre valido motto latino di Giovenale che recita "Mens sana in corpore sano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro