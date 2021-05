Un nuovo veicolo per la Polizia locale

Il comando della Polizia locale di Castano, che da inizio anno ha inglobato anche Nosate, ha aggiunto nel suo parco macchine un nuovo veicolo.

Il comando della Polizia locale di Castano, che da inizio anno ha inglobato anche Nosate, ha aggiunto nel suo parco macchine un nuovo veicolo. Un suv (Toyota RAV 4 AWDi 2.5cc 222 Cv Full-Hybrid) certamente importante in ottica di controllo e interventi sul territorio, in quanto dotato di appositi moduli divisori dell’abitacolo, che creano una cellula di sicurezza; oltre al fatto che si tratta di un mezzo ibrido elettrico. Il comando forniva altresì alla ditta allestitrice dash-cam acquistata con finanziamento regionale che veniva cablata ed inglobata nella parte del lunotto anteriore per video riprese diurne e notturne con infrarosso, nonché piano d’appoggio scorrevole sul retro del bagaglio, valigia per rilievi sinistri stradali e valigia per operazioni di PG, impianto radio digitale che permetterà anche il collegamento nel prossimo futuro con il gruppo di Protezione civile per un celere coordinamento in caso di necessità.

