Open day per le lauree Triennali

L’open day del 6 maggio alla Liuc sarà dedicato alle lauree triennali in Economia aziendale e Ingegneria gestionale, per il prossimo Anno Accademico 2021/22, ancora in modalità online, a partire dalle 10. Il rettore Federico Visconti interverrà insieme ai docenti delle Scuole di Economia e management e Ingegneria industriale per illustrare l’offerta formativa e rispondere alle domande che arriveranno in diretta dai partecipanti all’evento. Sarà l’occasione ideale per approfondire i percorsi proposti, i principali insegnamenti e le peculiarità della didattica LIUC, innovativa ed esperienziale, oltre agli sbocchi lavorativi.

Interverranno anche alcuni studenti di Economia e Ingegneria per raccontare la loro esperienza di studio e di vita alla Liuc. Saranno fornite, inoltre, tutte le informazioni sui servizi offerti dall’Università, tra cui Career Service, Relazioni Internazionali, Diritto allo Studio. Mentre il giorno successivo, venerdì 7 maggio alle 15, ci sarà un momento, sempre in modalità online, interamente dedicato al Diritto allo Studio e alle diverse opportunità di Borse e agevolazioni economiche a disposizione degli studenti. Anche dopo l’open day, lo staff dell’Orientamento resterà a disposizione, in chat, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, per rispondere alle domande degli studenti. Sempre giovedì 6 maggio, da casa, è in previsto il test di ammissione a Economia (obbligatorio con voto di maturità inferiore a 85/100). La prossima data per il test d’ingresso sarà il 20 luglio. Il test di Ingegneria è, invece, obbligatorio per tutti e si può svolgere in una delle date indicate sul sito CISIA. Si tratta del test TOLC-I erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).

