Randonnée decisamente bagnata quella del 1 maggio che ha visto la partecipazione di 90 indomiti iscritti che non si sono lasciati intimorire dalle condizioni meteo avverse. Due i percorsi a disposizione degli amanti delle due ruote: il 'breve' da 120 chilometri e il 'lungo' da 200 chilometri. Le prime partenze sono state registrate alle 7.00 in punto, quando i primi randeneurs erano già pronti ad affrontare i percorsi della Randonnée Coppa Bernocchi - Giro dei sette laghi. Come è noto, la randonnée non è una corsa agonistica e non sono quindi previste classifiche e ordini di arrivo, ma possiamo darvi alcuni dati per raccontare al meglio questa giornata dedicata alla passione per le due ruote. Il giro da 200 chilometri è stato percorso in 8 ore e 16 minuti. 8 sono le donne che hanno partecipato, di cui 2 nel percorso 'breve' e 6 nel percorso 'lungo'. Rimini, Alessandria e Sondrio sono le città di provenienza dei ciclisti giunti da più lontano. Luca Roveda e la Rando-Rain Coppa Bernocchi: "Le rando e i randoneurs si adattano a tutto per il solo piacere di stare in biciletta, senza fare una gara, senza avere competizione. Come U.S. Legnanese speriamo che questo piacere di stare in biciletta ci sia a breve anche nelle vie di Legnano grazie al progetto dell'Amministrazione comunale, perché Legnano è la città ideale per essere vissuta con il trasporto su due ruote: andare a scuola, andare a lavorare, percorrere le vie della città è il sogno dell'U.S. Legnanese. Ringraziamo il Sindaco e l'assessore per averci onorato della loro presenza anche in questa occasione. Anche il sindaco Lorenzo Radice e l'assessore Guido Bragato hanno voluto omaggiare l'U.S. Legnanese 1913 e gli stoici partecipanti alla rando.

