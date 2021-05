Busto Garolfo: due decessi per Covid

In questa settimana Busto Garolfo ha dovuto piangere ancora due vittime per Coronavirus. E se è vero che aumentano le guarigioni, ancora sei nuovi contagi, segno della presenza del virus in paese.

Una situazione che sicuramente è andata migliorando nelle ultime mese, ma una pandemia che continua a portare dolore e lacrime in una comunità già duramente colpita da un anno a questa parte. In questa settimana Busto Garolfo ha dovuto piangere ancora due vittime per Coronavirus. "Devo ancora una volta iniziare l'aggiornamento Covid19 annunciandovi un decesso - spiega il sindaco Susanna Bindi - Ancora una volta ho raccolto dai familiari il racconto di un grandissimo dolore. La nostra comunità si stringe a loro con affetto.

Riguardo alla situazione attuale registriamo 30 casi di contagio di cui 4 ricoverati in ospedale. Negli ultimi quattro giorni, nel nostro territorio comunale, si sono verificati 6 nuovi contagi e 12 guarigioni".

