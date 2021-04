Francobollo professioni sanitarie

Emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, un riconoscimento a medici, infermieri e tutti coloro che in ambito sanitario, ormai da un anno, stanno combattendo contro il Covid.

Medici, infermieri e tutti coloro che sono impegnati in ambito sanitario nella lunga e difficile battaglia contro il Covid-19; ne sono raffigurati tre, assieme, poi, alle immagini di alcuni ambiti del loro servizio. Gli uni affianco agli altri, insomma, ormai da oltre un anno e oggi anche sul francobollo dedicato, appunto, alle professioni sanitarie e appartenente alla serie tematica 'Il Senso civico', emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. "Un ulteriore riconoscimento per quello che ognuno di loro sta facendo e continua a fare sul fronte dell'emergenza Coronavirus - ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti - Questo francobollo testimonia la drammatica fase storica che viviamo, ma anche il grande impegno ed il loro messo in campo. Non mi riferisco solo al profilo medico in senso stretto, bensi, contemporaneamente, all’alto senso civico dimostrato, all’assistenza umana e di conforto che tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, hanno dato ai malati rispetto ad una cosa di cui si ignoravano le conseguenze. Un pensiero e un senso di gratitudine, delle Istituzioni e mio personale, voglio rivolgerli alle famiglie di coloro che, purtroppo, hanno pagato con la vita la lotta al Covid".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro