'Legnano siCura – Stare bene in città', un’iniziativa finalizzata ad affrontare il momento della riapertura delle attività in condizioni di sicurezza.

Con il ritorno in zona gialla, l’Amministrazione comunale, la Polizia locale, Confcommercio, i gruppi commerciali del Controllo di vicinato e le cooperative Albatros ed Età insieme, che si occupano dei progetti educativi per i giovani sul territorio, lanciano 'Legnano siCura – Stare bene in città', un’iniziativa finalizzata ad affrontare il momento della riapertura delle attività in condizioni di sicurezza. Il progetto vedrà impegnati gli educatori, in collaborazione con gli esercenti, in un lavoro di informazione e prevenzione sui consumi corretti in tema di sostanze alcoliche e sui rischi connessi al loro abuso, oltre a sensibilizzare sulle norme comportamentali da seguire in un periodo ancora segnato dalla pandemia. Gli educatori andranno incontro ai giovani agganciandoli direttamente negli spazi aperti a disposizione dei locali. La logica dell’iniziativa, racchiusa nello slogan, è che il benessere nella dimensione pubblica debba essere strettamente collegato alla cura che ognuno mette nei propri comportamenti. "In queste settimane abbiamo pensato al momento della riapertura, quando si ricalibrano le misure di contrasto alla diffusione della pandemia, e, visto quanto si verifica in centro nei fine settimana, abbiamo voluto unire forze e idee con l’obiettivo di garantire una città vivibile per tutti - spiega Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Con questa iniziativa facciamo dialogare e collaborare chi vive e affronta quotidianamente problemi di comportamento in luoghi pubblici, che la pandemia ha acuito specie nei giovani. Dall’inizio la scelta dell’amministrazione è stata di abbinare al controllo garantito dalla polizia locale l’attività di educazione e prevenzione svolta con progetti specifici in città e su questa linea continuiamo. In questo momento è inoltre fondamentale coinvolgere in maniera attiva i commercianti perché direttamente interessati alle situazioni di assembramento in centro. Vogliamo che Legnano continui a essere un punto di aggregazione, ma deve esserlo in modo intelligente e rispettoso per tutti". L’Amministrazione ha provveduto ad avviare una campagna comunicativa che toccherà gli esercizi commerciali del centro, che esporranno la locandine dell’iniziativa “Legnano siCura”. Le azioni educative attive sono: Reload dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 (in galleria Cantoni e da maggio al parco castello; Jump around – Unità mobile giovani, nei pomeriggi del fine settimana (alternando sabato e domenica); l’educativa di strada (con educatori itineranti sul territorio cittadino) nell’ambito del progetto Integration_machine e le attività svolte negli spazi educativi diurni di Mazzafame e Canazza.

Il profilo delle iniziative educative

Jump around – Unità mobile giovani: è un progetto regionale, cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 realizzato da Albatros cooperativa sociale onlus e finalizzato alla costruzione di un sistema di intervento integrato in tema di giovani, di inclusione sociale e riduzione dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcol. Nel mondo del divertimento (bar, pub, discoteche) gli educatori costruiscono interventi di riduzione dei danni e dei rischi attraverso: colloqui informativi specifici e distribuzione di materiale informativo (sostanze, alcol, mts), distribuzione di materiali di profilassi sanitaria (preservativi), e aggancio ai servizi territoriali. In strada, in collaborazione con le amministrazioni comunali, l’equipe interviene nei luoghi considerati a rischio, piazze, parchi con azioni di mappatura, osservazione, riqualificazione e aggancio di giovani a rischio esclusione sociale.

Reload, un progetto selezionato da 'Con i bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è promosso da Albatros cooperativa sociale onlus e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 17 anni, è un progetto che promuove azioni volte a contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico. Se il progetto è nato nelle scuole, l'emergenza sanitaria in corso ha imposto al progetto una ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di lavoro, ma ha soprattutto favorito la nascita di riflessioni in tema di adolescenti e bisogni emergenti. È nato così RELOAD ON THE ROAD, un presidio territoriale rivolto ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie; un laboratorio urbano a cielo aperto, un luogo di relazioni in cui ritrovare il senso dello stare insieme. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, presso alcuni punti della città è possibile partecipare alle proposte messe in campo da enti e associazioni che lavorano insieme su Legnano: laboratori artistici, attività sportive, proposte e giochi in tema di comportamenti a rischio e benessere, digitale e giochi da tavolo.

L’Educativa di Strada del Comune di Legnano, sostenuta da Città Metropolitana, Progetto Integration Machine, e attivata da Coop Età Insieme è un intervento educativo che si svolge nei luoghi informali attraversati e abitati da singoli o gruppi spontanei di adolescenti e giovani che generalmente non partecipano ad ambiti istituzionali di aggregazione e formazione. L’educativa di Strada propone: Sportello Ascolto, Orientamento scolastico e lavorativo, Laboratori di scrittura e canto Rap, Spazi Compiti scuole secondarie primo e secondo grado, Laboratori espressivi, sostegno alla persona e ai gruppi in percorsi di empowerment.

I Centri educativi e aggregativi del Comune di Legnano, gestiti da Coop Età Insieme, sono un servizio territoriale, libero e gratuito, fruibile dalla generalità della popolazione giovanile, dai 6 ai 23 anni, che si affiancano e si integrano con le altre agenzie del territorio. La frequenza non è obbligatoria e la partecipazione alle attività è spontanea così come la quantità di tempo fruito nell’arco della giornata. I Centri sono gestiti da un’equipe educativa e propongono attività secondo un calendario settimanale dal lunedì al venerdì pomeriggio: gioco libero e strutturato, laboratori creativi ed espressivi, Spazio Compiti elementari e medie-superiori, giochi di ruolo e da tavolo, uscite sul territorio, sportello ascolto, orientamento scolastico e lavorativo, spazi per attività autogestite, consulenza pedagogica per le famiglie.

