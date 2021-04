Prenotazioni fragili 50-54 anni

Non solo la fascia 55-59 anni, ma anche quelli di età compresa tra i 50 e 54. Dalle scorse ore, infatti, pure questi cittadini fragili possono prenotare il vaccino anti Covid-19.

Non solo la fascia 55-59 anni, ma anche quelli di età compresa tra i 50 e 54. Dalle scorse ore, infatti, pure questi cittadini fragili possono prenotare il vaccino anti Covid-19. "Così, adesso, tutte le persone fragili di età compresa tra 50 e 59 anni, in possesso di un'esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione - scrivono da Regione Lombardia - Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso".

