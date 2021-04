L'assemblea degli Alpini

Un lungo periodo di stop forzato non ha fiaccato lo spirito del Gruppo Alpini di Magenta. I soci pensano al futuro e guardano alla prossima assemblea dell'8 maggio.

Un lungo periodo di stop forzato non ha fiaccato lo spirito del Gruppo Alpini di Magenta. I soci pensano al futuro e guardano alla prossima assemblea che si terrà presso la sede di via Milano l'8 maggio. Assemblea durante la quale il capogruppo Corrado Franzosini relazionerà sull’andamento del Gruppo e sulle prospettive future. Franzosini, eletto nel 2018 con mandato triennale, rimarrà in carica come capogruppo. Così come rimarranno in carica i Consiglieri Alessandro Bollasina, Giuseppe Indovino e Roberto Strada. Decadono per scaduto mandato e sono rieleggibili i Consiglieri Renzo Benetello, Livio Cena e Pierluigi Rodeghiero. L’augurio da parte di tutti è che l’emergenza finisca per sempre e anche la sede di via Milano possa ritornare operativa, così come l’attività del Gruppo Alpini.

