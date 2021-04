Defibrillatore al laghetto

Un nuovo defibrillatore automatico esterno è stato installato al laghetto della frazione del Cantone per iniziativa dell'ente Parco del Roccolo.

Se usato con perizia e tempestività può salvare una vita. E, quindi, averne uno a disposizione è sempre fattore di preziosità. Un nuovo defibrillatore automatico esterno è stato installato al laghetto della frazione del Cantone per iniziativa dell'ente Parco del Roccolo a cui aderisce anche il Comune di Nerviano. "L'acquisto - spiega il sindaco Massimo Cozzi esprimendo soddisfazione per questa new entry - è stato effettuato con il contributo dei comuni convenzionati per la gestione del Parco". Nerviano mostra, quindi, di credere fortemente nell'efficacia dei defibrillatori. Tanto che, nel 2020, ne aveva inaugurato uno anche all'interno del parco "Angelo Vassallo" oltre a quelli presenti nella zona del mercato e nelle vicinanze della biblioteca "Alda Merini".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro