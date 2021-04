Sostegno alle Parrocchie

Il gran cuore dei castellanzesi verso le Parrocchie dei Santi Giulio e Bernardo si può davvero toccare con mano e riposa su numeri precisi: 51103 euro sono, infatti, stati raccolti per l'edificio parrocchiale di 'Insù' e 26.982 per quello di 'Ingiò'.

Si può chiamare solidarietà, amore per il proprio paese, per la chiesa che lo rappresenta e ne scandisce da anni i momenti belli e meno belli. Ma il gran cuore dei castellanzesi verso le Parrocchie dei Santi Giulio e Bernardo si può davvero toccare con mano e riposa su numeri precisi: 51103 euro sono, infatti, stati raccolti per l'edificio parrocchiale di 'Insù' e 26.982 per quello di 'Ingiò'. E sono il frutto anche delle due iniziative a tutta creatività promosse dalla chiesa castellanzese ovvero un gioco di carte e un quadretto da acquistare. E così, unendo l'utile al dilettevole, si dà ulteriore fiato al ritrovamento del prisco splendore delle due chiese che di Castellanza costituiscono un biglietto da visita dorato. In particolar modo per la realizzazione del campanile di San Giulio erano stati messi a disposizione della comunità 300 quadretti artistici. Arte e cuore si sono quindi incontrati per sostenere in modo fattivo la chiesa cittadina.

