Piano opere pubbliche

Oltre tre milioni di euro e diversi interventi. Lo scopo è unico: irrobustire il tessuto sociale e urbanistico di Bareggio. L'Amministrazione comunale ha licenziato all'interno del bilancio di previsione il piano delle opere pubbliche per il triennio 2020-2023. A dominare la scena nel 2021 è il secondo lotto della manutenzione straordinaria di via Santo Stefano per la quale è stato messo sul piatto un importo di 450 mila euro. Alla manutenzione straordinaria delle strade ne sono invece stati dedicati 346 mila e 131 mila saranno funzionali al completamento delle piste ciclabili. All'installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree rurali sono invece destinati 100 mila Euro. La 'magna pars' del 2022 consisterà in un'ulteriore iniezione di riqualificazione delle piste ciclabili per un importo di 300 mila euro. Il pensiero sui polmoni verdi e sulla loro rivitalizzazione "peserà" invece per 210 mila Euro. Per il 2023 sono, invece, già stanziati 650 mila euro che andranno a supporto della costruzione della casa delle associazioni. Saranno invece 400 mila quelli che daranno linfa vitale alla realizzazione della rotatoria di via Roma. Interventi di spessore economico e urbanistico con cui Bareggio punta a compiere un ulteriore salto in avanti sul piano della vivibilità.

