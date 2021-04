Chiacchierata tra Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e autorevole critico gastronomico italiano, e Gennaro Esposito, chef del ristorante Torre del Saracino (di Vico Equense, Napoli), premiato con due stelle Michelin e tre forchette del Gambero Rosso, con gli studenti dell'Università Bocconi di Milano.

Due stelle si incontrano tra i leoni: Bocconi Students for Brand Identity, nuova associazione studentesca dell'Università Bocconi di Milano, ha deciso di riunire al tavolo della discussione due professionisti di grande rilevanza, Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e autorevole critico gastronomico italiano, e Gennaro Esposito, chef del ristorante Torre del Saracino (di Vico Equense, Napoli), premiato con due stelle Michelin e tre forchette del Gambero Rosso. L'iniziativa è finanziata con il contributo dell'Università Bocconi. La conferenza verterà su un tema dibattuto: 'Le stelle valgono il brand?'; l'incontro, in videoconferenza lunedì 10 maggio alle 16, sarà moderato dalla professoressa Vittoria Veronese, direttrice del Master di Management in Food and Beverage. L'obiettivo dell'evento è quello di comprendere se, con l'attribuzione di un riconoscimento tanto prestigioso, uno chef possa essere riconosciuto come un brand in sé. Inoltre, verrà analizzata la situazione attuale della pandemia e l'impatto che questa ha avuto sul "fine dining".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro