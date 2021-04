Volandia riparte rinnovata

Volandia torna in pista con tutta l'energia e l'entusiasmo che da sempre la contraddistingue. I padiglioni del Parco e Museo del Volo aprono al pubblico con tante novità.

Volandia torna in pista con tutta l'energia e l'entusiasmo che da sempre la contraddistingue. I padiglioni del Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa aprono al pubblico con tante novità. "In questi mesi di chiusura forzata - dice il presidente Marco Reguzzoni - siamo stati fermi, ma a Volandia alla fine non si sta mai davvero fermi. Non a caso abbiamo fatto tesoro di questo tempo per portare a termine nuovo allestimenti nei padiglioni e abbiamo messo a nuovo tutto il verde e gli spazi aperti nell'area pic nic per renderla più bella e fruibile. Ma non solo: dal punto di vista culturale abbiamo organizzato una ricca programmazione di conferenze on line tenute dai membri del nostro comitato scientifico che hanno riscosso molto successo e proseguiranno con almeno due appuntamenti settimanali. Insomma abbiamo lavorato per farci trovare pronti per la riapertura, che finalmente è arrivata". La primavera da sempre è la stagione più favorevole per il Parco e Museo del Volo che, con i suoi grandi spazi all'aperto, oggi più che mai può garantire il rispetto delle norme di sicurezza che l'emergenza Covid richiede. I più piccoli potranno giocare in totale sicurezza nel nuovo gonfiabile posizionato nell'area esterna che va ad aggiungersi a quello già presente nell'area giochi interni; per gli adulti un dehor adiacente al fast food che permetterà di consumare il pranzo o una merenda, magari con il sottofondo del Jet Provost che ogni weekend i volontari del museo metteranno in moto per far sentire a tutti l'inconfondibile rombo. I visitatori avranno a disposizione anche tutta l'area del pratone fronte Malpensa in cui i grandi giganti del cielo possono essere ammirati in tutta la loro maestosita': a partire dal DC9 presidenziale e fino all'MD80 Meridiana.

Le aperture saranno dal martedì alla domenica, secondo l'orario estivo, con prenotazione telefonica o on-line solo nel weekend

