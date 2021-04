Il prossimo 15 maggio TEDx Legnano vi porterà in un’avventura 'Oltre ogni limite', questo sarà il fil rouge della terza edizione dell’evento, dedicata al tema del self-empowerment e dell’autosuperamento.

Nanakorobi yaoki, recita un antico detto giapponese: “Sette volte cadi, otto ti rialzi”. Un mantra che ha guidato storie di persone ordinarie ed extra-ordinarie al di là dei ristretti confini spaziali e temporali della quotidianità. Il prossimo 15 maggio TEDx Legnano vi porterà in un’avventura 'Oltre ogni limite', questo sarà il fil rouge della terza edizione dell’evento, dedicata al tema del self-empowerment e dell’autosuperamento. Il tema sarà sviluppato attraverso le storie dei 12 relatori, provenienti da ambiti molto differenti, che vi porteranno alla scoperta di donne e uomini capaci di andare oltre i pregiudizi e lasciare eredità inestimabili: vi faranno salire in barca a vela, vi porteranno dietro le quinte di un prestigiatore e in molti altri 'luoghi', oltre i segni visibili e invisibili che, spesso, lasciano le battaglie. Questa sarà un’esperienza #OltreOgniLimite anche per TEDx Legnano: l’organizzazione supererà, infatti, i confini cittadini e porterà questo evento online per coinvolgere e ispirare più persone possibili.L’evento è ad accesso gratuito, per prenotare il proprio biglietto basta registrarsi al seguente link https://bit.ly/3mG5iAS. La terza edizione del TEDx Legnano, organizzata da Enrico Piacentini, Gianni Adamoli e Diego Parassole, sarà realizzata con il supporto dei Main Partner, tra cui anche Wellnet SRL, Manageritalia Servizi, Rinascita Digitale, Media SRL, Decanterino, Giralacarta – Laboratorio creativo, Olivares SRL, Magic Shot Films. Radio Viva FM è Media Partner dell’evento.

