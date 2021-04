Tempo (finalmente) di outdoor

Si ritorna finalmente a far entrare la luce e ad aprire le porte-finestre sugli esterni pensando a come allestirli nel modo migliore e secondo le proprie esigenze.

È tempo di pensare alla bella stagione, alle passeggiate nella natura, ai momenti da spendere nei nostri terrazzi e giardini.

Si ritorna finalmente a far entrare la luce e ad aprire le porte-finestre sugli esterni pensando a come allestirli nel modo migliore e secondo le proprie esigenze. Se lo spazio non è troppo grande ma si sta pensando ugualmente a un tavolo adatto all’outdoor per la colazione o per pranzi all’aria aperta, il tavolo da esterno Cube può essere una valida soluzione.

Solido e dalle linee essenziali, Cube è un tavolo con piano quadrato dogato in DurelTop, - sistema innovativo per raggiungere i più elevati livelli di praticità, stabilità ed eleganza - e gambe in alluminio verniciato. Il piano scatolato, che evoca la bellezza delle doghe in legno, è particolarmente robusto grazie alla perfetta unione con le basi ottenuta attraverso una struttura in alluminio che corre lungo il perimetro del piano stesso e, per mezzo di un aggancio a Y, la collega saldamente a ciascuna gamba.

Cube può essere abbinato a diverse sedute per esterno del catalogo Nardi ma se il motivo della doga piace, il naturale sodalizio è con le collezioni impilabili Palma (con braccioli) ed Erica (senza braccioli) che sono affini anche per colore.

Tavolo e sedie sono facilmente igienizzabili e completamente riciclabili.

Nardi

Lavorare al fine di rendere i processi produttivi sempre più sostenibili è parte integrante della filosofia Nardi che si colloca all’interno dell’ampio progetto industriale “Regeneration” per il riutilizzo della plastica usata ritirata dal mercato. L’azienda realizza prodotti durevoli, utilizza polipropilene completamente riciclabile, valorizza la totalità della produzione con design riconosciuto e una filiera completamente Made in Italy.

www.nardioutdoor.com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro