Niente liberi tutti

La domanda è semplice: per voi è bello stare a casa con limitazioni con tante attività che non possono aprire? E molte persone contagiarsi e star male e magari morire? Ecco... con domani, seconda 'liberazione', dopo questa terza ondata di coronavirus in Italia riaprono, progressivamente, molte attività e possibilità. Ma queste sono parole che fanno rima con responsabilità.

Perchè se è vero, e giusto, che ora possiamo e dobbiamo provare a riprire, riattivare tante proposte ferme da troppi mesi, molto dipenderà da noi. In fondo, ci vengono chieste poche semplici cose: mascherina, igienizzare le mani, tenere il distanziamento.

E quello già visto ieri a Milano e in altri nostri paesi (tutti ancora in zona arancio) non va bene: perchè va bene la voglia di ritrovarsi, va bene la possibilità di tornare a stare bene, ma senza rispetto delle norme il rischio che questo incubo, ancora una volta, non sia finito è dietro l'angolo.

Si dice che il caldo aiuta... ma l'India, e non fa freddo, sta vivendo giorni di terrore in modo dilagante. E noi, ieri, avevamo comunque circa 14.000 nuove positività e oltre 320 morti. Forse se tutti avessimo un po' più rispetto per gli altri, ne usciremmo prima.

(foto scattata sabato sera, 24 aprile, a Milano)

